Mer pengar till välgörenhet i Sverige under pandemin

Under pandemin har vi gett mer pengar till välgörenhet lokalt i Sverige i jämförelse med tidigare år, då man gett mer pengar till internationella satsningar. Detta enligt en undersökning som branschorganisationen Giva gjort.

Giva har också sett att organisationer som jobbar med just lokal välgörenhet i Sverige under pandemin haft lättare att få in pengar än organisationer som jobbar internationellt.