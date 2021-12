Det väntas bli halt på vägarna i de inre delarna av Blekinge under fredagskvällen.

"Under kvällens gång kommer temperaturerna i vägytorna att sticka ner i takt med att solen försvinner ikväll", säger Johan Wiksten, meteorolog på SMHI.

Under natten kommer dimmoln in från Skåne, och lördagen väntas bli molnig och mulen under hela dagen.