Metropolitan tvingas sälja konstverk

Metropolitan Museum of Art i New York är det senaste av amerikanska konstmuseer som förbereder sig på att sälja konst ur de egna samlingarna för att klara sig under pandemin.

Museet står inför ett inkomstbortfall på 1,4 miljarder kronor och har nu tagit kontakt med olika auktionshus, uppger New York Times.

I ett första skede ska museets anställda se över vilka verk som sällan eller aldrig visats, eller om det finns verk som blivit ersatta med bättre exemplar.

– Det vore olämpligt av oss att inte överväga detta, när situationen fortfarande är så oklar, säger museichefen Max Heollein till tidningen.

Flera amerikanska museum har gjort liknande försäljningar.

Före pandemin har museerna sålt av konst enbart för att kunna finansiera nya inköp, inte för att kunna ta hand om samlingarna.