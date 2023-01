Milad Alamis "Motståndaren" en av vårens nya filmer och uttagen till Berlinale

Några av vårens svenska filmer:

Andra akten i regi av Mårten Klingberg

Bullets i regi av Peter Pontikis

Butiken i regi av Ami-Ro Sköld

Dogborn i regi av Isabella Carbonell

En dag kommer allt det här bli ditt i regi av Andreas Öhman

Exodus i regi av Abbe Hassan

Forever i regi av Anders Hazelius

Förmänskligas i regi av Giulio Musi

Good Life i regi av MartaDauliūtė och Viktorija Šiaulytė

Kungen i regi av Karin af Klintberg

Motståndaren i regi av Milad Alami

One More Time i regi av Jonatan Etzler

Rosornas by i regi av Hanna Heilborn

Sockerexperimentet i regi av John Tornblad

Touching Freedom i regi av Manal Masri

Samproduktioner:

Butterfly Vision i regi av Maksym Nakonechnyi

Godland i regi av Hlynur Palmason

The Good Driver i regi av Tonislav Hristov

Holy Spider i regi av Ali Abbasi

Låt älven leva i regi av Ole Giæver