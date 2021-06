Militärlivet gav PeO Fredholm smak för restauranglivet

PeO Fredholms låtlista:

Den här låten påminner om min barndom…

Musik spelande inte ofta hemma, utan det blev mest till festliga tillfällen.

Rosegarden med Lynn Andersson



Detta är mina ungdomsidoler…

Det var ju några olika band som fanns med, den som spelades mest var Status Quo "What ever you want".

Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Jag har många favoritplatser :-) och det låter kanske lite tråkigt men när man jobbar mycket som jag gör så är Hemma i Balsby en STOR favoritplats :-) de gånger jag är hemma själv så spelar jag en lista som heter Sunday mornings där är ett låt med Bo Kaspers Orkester #ett & noll".



Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

Jag och Karin har varit tillsammans i 35 år och vi har gjort väldigt mycket tillsammans, varit med om mycket tillsammans, gråtit och skrattat tillsammans! Vi träffades på Grand Hotel i Kristianstad där jag var kock. Karin var kallskänk. Så att plocka en låt/sång som skulle summera dessa åren är svårt. 1989 flyttade vi in i en tvåa 100 kvm, Västra Storgatan 32 mittemot Tivoliparken, Karin introducerade väldigt mycket ny musik till mig, Stevie Nicks var en av dessa så var "Stand Back" så den tar vi.



Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

Ledsen är jag sällan. Nedstämd, orolig eller kanske bekymrad. En låt som jag tycker är feelgood "Give Lys igen" med Akslaege. Men det skall sägas att det varierar STORT, men att lyssna på musik ger mig både kraft och lugn.

Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram… Pernilla Andersson "Låt det gå".



Denna låt säger något om mig… I början av mina träningspass så spelar jag Justin Timberlake "Can´t stop the feeling" det får mig motiverad att köra på.