Ministern ”bedrövad” av Ekots avslöjande - vill skärpa lagen

– Jag blir naturligtvis väldigt bedrövad av de här uppgifterna.

Vad är det som behöver ändras för att det framgår vad barnen tycker i domarna?

– Idag är det inte fullt ut tydligt att barn är egna rättighetsbärare. Barnkonventionen är viktig, men verkligheten visar oss att den inte är tillräcklig, utan vi behöver gå längre när det gäller skarp lagstiftning för att förtydliga barn och ungas rättigheter i svensk lagstiftning. (Och inte minst då när det gäller att bli lyssnade till. Det har man rätt till och det ska också tydligt framgå i svenskt domstolsväsende), säger Camilla Waltersson Grönvall.

Ekot har under veckan kunnat visa att barns åsikter inte framgår i många domar som Ekot granskat, om tvångsvård enligt LVU. Det gäller då barn under 15 år som omhändertas på grund av sitt eget beteende. Besluten kan leda till att barnen blir inlåsta på ungdomshem under lång tid.

I var tredje dom för barn under 15 som Ekot granskat framgår inte de ungas inställning till LVU, trots att de har en laglig rätt att komma till tals i besluten.

Barn under 15 får sällan vara med i rättssalen och dessutom går deras egna juridiska ombud ofta emot barnens vilja och driver en annan linje i domstolen än den barnen vill, i de domar Ekot granskat.

I vissa fall har advokaterna inte ens träffat barnen utan bara pratat med per telefon innan rättegången.

– Så ska det inte se ut. För barnets uppfattning och barnets rättigheter måste mycket tydligare framgå, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Regeringen väntar nu på en utredning som ska komma nästa vecka om barns rättigheter och socialtjänstministern säger att regeringen har för avsikt att skriva fram en ny lagstiftning under nästa år för att tydliggöra att barns åsikt ska framgå i tex såna här beslut:

– Så det ska tas hänsyn till, och när det så inte sker i tillräcklig utsträckning så behöver enligt regeringens bedömning lagen skärpas så att barn som egna rättighetsbärare skrivs in på ett väldigt tydligt sätt för att det också ska göras ett större avtryck och genomföras när det gäller domstolshantering, säger Camilla Waltersson Grönvall.