Minst 23 syriska soldater dödades under torsdagskvällen i en attack mot en armébuss i östra Syrien.

Enligt Londonbaserade Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) står terrororganisationen IS bakom attacken.

Trots att IS förlorade sitt sista territorium i Syrien 2019, har de lyckats gömma sig i den syriska öknen. IS har under de senaste veckorna ökat sina attacker i Syriens norra och nordöstra delar.