Minst sju döda när stormen Ciarán drar fram över Europa

Minst sju personer har dött till följd av stormen Ciarán som dragit in över västra Europa, från Tyskland till Spanien. Stormen har haft vindar så starka som 200 kilometer i timmen.

Under torsdagen var Frankrike värst drabbat en miljon personer saknade under dagen internet- och telefonuppkoppling och under kvällen var 700 000 hushåll fortsatt utan elektricitet.