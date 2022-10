Misshandlad pojke misstogs för inbrottstjuv

En misshandlad minderårig pojke i Svalöv blev under lördagsnatten misstänkt som inbrottstjuv.

Polisen fick under natten in ett larm om pågående inbrott i en bostad i Svalöv. Det visade sig vara en pojke som hade sökt hjälp efter en misshandel. Detta ska ha ägt rum på en fest och pojken sprang därefter därifrån och tog sig in i en okänd bostad. De boende trodde då att det rörde sig om ett inbrott.