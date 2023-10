Misstänkte militärens advokat överklagar häktningen

Kvinnan i paret som misstänks för grov olovlig befattning med hemlig uppgift bestrider häktningen som genomfördes under fredagen, även mannen en högt uppsatt militär, förnekar brott.

Kvinnan som arbetar på Försvarets radioanstalt, FRA, en av Sveriges hemligaste myndigheter, kom in under häktningsförhandlingen i kriminalvårdens gröna kläder men en tröja över huvudet då hon, enligt hennes advokat, inte vill bli avbildad under förhandlingarna.