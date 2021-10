Mobilförbud på många skånska skolor

SR Granskar: Så gjordes undersökningen

Sveriges Radios enkät med frågor om digitala kränkningar skickades till alla låg- och mellanstadierektorer i landet vars e-postadress fanns angiven i Skolverkets skolenhetsregister.

Totalt skickades enkäten till 3 744 e-postadresser.

Vi fick 1 066 giltiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent, i Skåne låg svarsfrekvenser på 27 %.

Mottagarna hade mellan den 14 maj och 6 juli 2021 på sig att svara på enkäten.

Det är en för låg svarsfrekvens för att dra generella slutsatser om hur vanligt det är med kränkningar i låg- och mellanstadiet.

Exempel på frågor i enkäten

Har du under det senaste läsåret fått kännedom om att elever på din skola/dina skolor i åk F-6 har utsatts för kränkningar/mobbning/hot via mobilappar/internet? (Oavsett om det skett på skoltid eller på elevernas fritid.)

Upplever du att det bland eleverna på din skola/dina skolor blivit vanligare med kränkningar/mobbning/hot via appar/internet under de senaste åren?

Upplever du att digitala kränkningar är något som krupit ner i åldrarna på din skola/dina skolor de senaste åren?

Kan du ge exempel på någon händelse där en elev utsatts för kränkning/mobbning/hot via mobilapp/internet?

Läs mer