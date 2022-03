Här är alla nominerade till DMA – Miss Li kan ta storslam

ALLA NOMINERADE TILL DALECARLIA MUSIC AWARDS

Årets album

Echoes from a Mass - Greenleaf

Lake Drinker - Horndal

The Bleeding Veil - In Mourning

Underbart i all misär - Miss Li

Fri fågel - Stiko Per Larsson

Årets låtskrivare

Erik Mårtensson

Koda

Lina Hansson

Linda Karlsson

Litens Anton Nilsson

Årets musikvideo

Brände hela lönen (Bolaget & De Vet Du) - Anton Elfsberg & Karl Bergsten

At the behest of night (In Mourning) Jons Jonna Andersson

My Desert, My Rose (Malva Quartet) - Simon Hjortek

Dalarna (Moonica Mac) - Julius Aspman

Livgardet (Sabaton) - Rickard Erixon

Årets producent:

Alexander Backlund

Erik Berglund

Karl Daniel Lidén

Mike Emilio

Sonny Jansson

Årets låt:

Amerika - Gustaf & Viktor Norén

Instriktionsboken - Miss Li

Riksväg 69 Revisited - Broder Henrik Rapp

Vittran - Moonica Mac & Sara Parkman

Voices - Tusse

Årets artist:

Mike Emilio

Miss Li

Moonica Mac

Stiko Per Larsson

Tusse

Årets band:

Amason

Bolaget

Gustaf & Viktor Norén

Horndal

In Mourning

Årets folkmusik:

Anna Ekborg

Folkmusiknatta

Jeanette & Peter

Malin Foxdal

Solsaate

Årets klassiska:

Dala-Floda Operafest

Falu Kammarkör

Malva Quartet

Matthew Peterson

Vattnäs Konsertlada

Årets insats:

Digitala Dansbandsveckan

Live Long Live

Orsa Livesessions

Arbetet för replokaler i Falun (Frank Kooistra, Johanna Aspfors, Mark Tägtström mfl)

Wille Toors 100-årsjubileum

Årets arrangör:

Dalhalla

Kulturbanken

Live Long Live

Magasinet

Rockbonden

Studieförbundens pris:

ALVA

Eldandili

Falu Jazzklubb

Jesper Lindell

Thunströms Café