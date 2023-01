Morddömd vill att Högsta domstolen tar upp fallet

Den man i 25-årsåldern som dömdes till 16 års fängelse för valborgsmordet i Kalmar förra året vill att Högsta domstolen tar upp fallet.

Hans försvarare tycker att åklagaren ändrade och utvidgade åtalet från grov misshandel till mord alltför sent i processen, så sent som under rättegången. "Det förändrade spelplanen markant", heter det i överklagandet".

Totalt fem män har dömts för inblandning mordet. En yngling har fått fyra års sluten ungdomsvård för delaktighet.

Mordet skedde vid en bensinmack mellan stadsdelarna Berga och Funkabo.