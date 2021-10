Musikhjälpen 2021: För en värld utan barnarbete – din musik räddar liv

Om Musikhjälpen

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare sänder radio och tv dygnet runt i 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och andra som engagerar sig. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet. Förra året samlades 48 miljoner kronor in.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. Musikhjälpen direktsänds i sin helhet i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2.