Mashkar okoljende so beshena ano Rosengård ano Mamö but djene i ki bari dar palo bare tharde jaga thaj thaj o fordime bara opri politsia telo vikend so nakhlja.

Amen kotar o Radio Roman djeljam ko than anglji rosengårdsskolan rektor te shuna sar omanusha so beshena odothe reaguinena ki akija stuatsia.

Mustafa: "Me hiujum lje ani bari dar so i jag shaj hine te astari hem amare chera, but darandiljum me chavenje".