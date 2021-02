Mutbrottsåtal mot Kindberg förbereds idag

Daniel Kindberg är sedan tidigare dömd till 3 års fängelse och 5 års näringsförbud av Ångermanlands tingsrätt och då gällde det grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Det handlade om Kindbergs roll i att slussa pengar med oriktiga fakturor till Östersunds FK. Denna dom är överklagad och ska upp i hovrätten i höst.



Fallet som förbereds under fredagen handlar om tagande av muta, något som Kindberg åtalades för under hösten förra året. I korthet har han, enligt åklagaren, under sin tid som vd i Östersundshem fakturerat ett byggföretag mellan 2014 och 2018 på 5,5 miljoner kronor för privata konsulttjänster som han gjort i privata företag.

Detta samtidigt som byggföretaget var en stor kund till Östersundhem och bland annat fick en direktupphandling på hundra Attefallshus.