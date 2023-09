Nedzmedin: Savo si chiro favorit husdjur

I Nevria hem o Samiri isilen vec 2 bers i Macka o Bigi kova so mangena le but vakeri i Nevria preko telefoni ked kerdzum laja lafi. Ako mangea te oveltu macka ili dzucel odova i but sukar ka oveltut but mangipe lenar vakeri o Alex so kerola buti ki jek ducana so bininpe hajbe e zivotinjenge.