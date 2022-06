Nicolae Ceausescu diktatura, barvalipe sas ucho

Adjes lesko parlemento so vov vazdas ando Bukarest 10 milijardi dollar trubujas the shaj vazdelpe po neves. Ame samas po than i Lotta Malmsted pruducent p1 dokumenter thaj me i Agnes Lakatos.

Le Nicolae Ceausescu parlamento ando Bukarest sikavel lesko barvalipe kaj godi dikhes o parno marmur savo si kerdo anda 1 miliono kubikmetero marmuri. thaj si opre shute 3500 kristal kroni. O palatso ando Bukarest si o dujto maj baro vazdo kher andi luma ande savo adjes le manusa shaj zan andre thaj vi shaj mangelpe gajdat tora khon kamel kodo.

Kana avilam ando parlamento me taj i Lotta dasas ame gindo khaj o Nicolae Ceausescu thaj i Elena Ceausescu trajilas privatno. Lam the rodas phe o internet! Thaj rakhlam Casa Ceausescu. Lesko kher sas garadutno angla manusa khonik chi zanelas kaj vov trajil peska romnjasa Elena. thaj peske trine shavorenca. Nicu, Zoia, thaj Valentin Ceausescu. O palatco puterdaspe 2016 bers phe o dikhepe thaj adjes si sar jekh museum savo sikavel le dikatorosko privatno trajo. I artitektura sas sar ando parlemento pano marmuri kristalkroni I diferencia sas khe kajgodi dikhelaspe lengo kamipe karing le påfåglar.

Kana sa kado dikhlam ande sosko barvalipe trajindas o Ceausesko meg lesko nepo bokhajvelas sas pharo the hatjaras sar le manusha trajinas tela kodi vreme. De kana maladjilam le Kristian Padurosa hatjardem khe le romenge sa kade sas pharo the trajin tela diktatura i diferencia sos khe sa len butji thaj sas len sako djesesko xabe.

Agnes Lakatos

