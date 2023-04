Nicolas Cage stjäl showen som Dracula i Renfield: "Kungen av överspel"

Titel: Renfield

Regi: Chris McKay

Skådespelare: Nicolas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, m.fl.

Går att se på: Bio

Betyg: 3 av 5

Vem ringer du när du måste få tag i en väsande, bombastisk, sofistikerad, men kacklande greve Dracula?

Det finns väl bara ett svar på den frågan.

Nicolas Cage är kungen av överspel.

Som Dracula blir hans försiktiga-viskningar-möter-vansinnes-utbrott-rocknroll-skådisstil fulländad.

Han stjäl showen, men faktum är att han inte ens spelar huvudrollen i Renfield.

Där hittar vi en helt annan Nicolas: Nicolas Hoult som spelar greve Draculas underdånige medhjälpare Renfield.

I 100 år har Renfield städat rent runt mästaren och sökt reda på intet ont anande offer, men nu är det slut med det.

Han har nämligen börjat gå i stödgrupp för människor med problematiska relationer.

Filmen driver kärleksfullt med vampyrgenren på samma sätt som komedin What We Do in the Shadows, men humorn här är lite argare och våldsammare. Vi får några riktigt klafsiga ultravålds-slagsmål där kroppsdelarna viner i luften.

Inte mig emot och med två strålande Nicolasar kommer man ju ganska långt.

En gång i tiden spelade faktiskt Hoult pojken i Hugh Grant-filmen Om en pojke. Nu har han växt upp och nästan lyckats bli lika duktig som Grant på att charmigt fumla sig igenom sina repliker med luggen i ögonen.

En bra krydda i en av årets hittills roligaste komedier.