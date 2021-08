Nina efterlyser debatt om turistuthyrning efter den skräniga sommaren

Fastighetsägaren vill inte medverka i radion, men skriver till P4 Gotland att ett par sällskap stört grannarna vilket är jättetråkigt och något denne verkligen försökt undvika."Förra året var det problem under Stockholmsveckan så därför valde jag att inte hyra ut den veckan i år. -– Min avsikt med huset är att behålla kontakten med mitt gotländska ursprung och fortsatt kunna spendera mycket tid på ön. När jag köpte det var det uthyrt 100% av tiden, av en öbo som drev uthyrningsverksamhet kommersiellt. Jag tog över med skrivna avtal och har fortsatt att hyra ut till studenter som behöver bostad för att kunna studera på Gotland under terminerna och under de sommarveckor när min familj inte är där."