Nomineringarna klara: De kan vinna på Idrottsgalan

Årets idrottsgärning:

Iryna och Maks Shevchuk, Visbygymnasterna

Oskar Stillman, Visby Atletklubb

Visby IBK Spontaninnebandy



Årets idrottsförening:

Klintehamns IK

DK Bottenskraparna

IF Hansa-Hoburg



Årets ungdomsförening:

Norra Gotlands RK

Visby TK

VIF Gute Friidrottsklubb



Idrottsakademins ungdomsledarpris:

Sebastian Pollack, Svaide Roma SOK

Camilla Kostur, Visbygymnasterna

Hans Stenström, Visby Boxningsklubb



Idrottsakademins idrottsledarpris:

Tomas Holmqvist, Klintehamns IK, Sanda IF

Ulrika Nikolausson, Svaide Roma SOK

Joakim Sjöstrand, Endre IF



Idrottsakademins eldsjälspris

Gustav du Rietz, Almedalens Bouleklubb

Jesper Forsman, Svaide Roma SOK, Desideria Skol IF m fl

Mattias Ahlgren, Gotland Padel club, Visby IBK, Östergarns IK



Årets evenemang:

Swedish Beach Tour Tofta, Team Gotland volleybollklubb

Wisbycupen, Visbygymnasterna

Gotland Grand National, EMX Gotland/Nordic Sport Event



Idrottsakademins Hederspris:

Avslöjas under idrottsgalan.



SISU-priset:

Visborgs OK

FC Gute

Anki Boman, Gotlands Trampolin & Tricking Klubb/Fårösunds GoIK



GT-guldet

Priset tilldelas en individ eller ett lag/grupp som under året utfört en imponerande och enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade. Nominerade presenteras av GT.