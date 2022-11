Nordenkampen kommer till Karlstad i februari nästa år, till nya Eva Lisa Holtz arena, det meddelar IF Göta. Johan Engberg IF Göta, Henrik Larsson och Hanna Karlsson från arrangörsföreningen hoppas båda få chansen att tävla i landslagslinnet framför hemmapubliken, Frida Pettersson (C) och Robert Halvarsson (MP) från Karlstads kommun. Foto: If Göta