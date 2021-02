Norrdans prisat för påhittighet under pandemiår

Motiveringen till Norrdans pris

Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris 2020 tilldelas

kompaniet Norrdans:

"Ständigt uppdaterade Norrdans tillgängliggör högkvalitativ danskonst för en bred publik. Pandemiåret 2020 ingrep de innovativt i vardag och verklighet. De tog tillbaka folkdansen från främlingsfientliga krafter i vilda Vi kan göra va du vill och uppmanade till handling för klimatet i Our house is on fire. Den norrländske glesbygdsmannen närmades i communityprojektet öm.tålig, och när människor tvingades isolera sig under pandemin levererade Norrdans take away hemkörd dans utanför deras fönster."

