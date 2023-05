Northvolt handlar med ryskt bolag – med täta band till Putin

– This must be considered as a part of finance Russia’s war in Ukraine to buy these kinds of products from Russia.

Det säger Frederic Hauge, en av miljöorganisationen Bellonas grundare, om uppgifterna.

Tidigare har Kaliber kunnat berätta hur miljökritik riktas mot Northvolt i och med deras köp av kobolt och nickel från företaget Nornickel som har gruvverksamhet i Ryssland. Bakom företaget Nornickel står i huvudsak två ryska oligarker, bägge två med täta kopplingar till landets president, Vladimir Putin. Niklas Zandén är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

– Vilket förtroende kan man ha för att man vill köpa de här batterierna som har tillverkats av ett företag som har leverantörer som i sin tur gynnar ryska intressen som är nära kopplade till kriget i Ukraina, det är klart att man kan fundera över de pengaströmningarna.

En av oligarkerna bakom Nornickel är listade på EUs sanktionslista för att via ett annat företag förse ryska väpnade styrkor med bepansrade fordon. Northvolt säger att de till följd av kriget valt att fasa ut samarbetet med Nornickel, men när de helt slutar köpa metaller därifrån kan de inte svara på i dagsläget, men de säger att det är i närtid. Emma Nehrenheim är miljöchef på Northvolt.

– Även om Nornickel själva inte är sanktionerade, så bara det faktum att det finns en risk att skattepengar från deras verksamhet kan vara med och försörja kriget är just ett av skälen till att vi bestämde att vi skulle skala ner.