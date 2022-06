Norvegia mangel te siklol kotar e romani shkola IRIS-skolan ando Malmö

O Romano kher ano Oslo thaj o reprezetantija ando Kommunal- og distriktsdepartementet andi Norgvegia ko 9-ato juni ano kurko so nakhlja avile ki vizita ano Malmö te dikhen thaj vi te siklon sar cerelape buti e romenge edukatsija thaj e romane pucipentsa.

Keda on reslje ki IRIS-skolan koro 8 o sati sabajlje amen hinjam lje odthe ko than.

O delegatia kotar e Norvegija mothovena so isi ljen but so te sikljon kotar e romani shkola ando Malmö.