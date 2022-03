Nu är det dags igen – P4 Nästa 2022

Om P4 Nästa

P4 Nästa är P4:s rikstäckande musiktävling för nyskriven och nyinspelad musik. Den vänder sig till både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige. Under våren och försommaren sänder de 25 lokala P4-kanalerna sina lokala finaler av P4 Nästa. I början av augusti väljer en jury ut åtta av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen. Den låt som vinner P4 Nästa spelas regelbundet i P4.

Sveriges Radios rikstäckande musiktävling P4 Nästa har genomförts sedan 2008. Förra året skickades över 1300 tävlingsbidrag in till P4 Nästa och genom åren har mer än 14 000 låtar skickats in.