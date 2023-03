De tävlar i finalen:

1. Jon Henrik Fjällgren, Arc North featuring Adam Woods: ”Where you are (Sávezan)”

099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 01 (3:60 kronor per röst).

2. Tone Sekelius: ”Rhythm of my show”

099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 02 (3:60 kronor per röst).

3. Mariette: ”One day”

099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 03 (3:60 kronor per röst).

4. Marcus & Martinus: ”Air”

099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 04 (3:60 kronor per röst).

5. Panetoz: ”On my way”

099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 05 (3:60 kronor per röst).

6. Maria Sur: ”Never give up”

099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 06 (3:60 kronor per röst).

7. Smash Into Pieces: ”Six feet under”

099-908 07 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 07 (3:60 kronor per röst).

8. Kiana: ”Where did you go”

099-908 08 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 08 (3:60 kronor per röst).

9. Nordman: ”Släpp alla sorger”

099-908 09 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 09 (3:60 kronor per röst).

10. Loreen: ”Tattoo”

099-908 10 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 10 (3:60 kronor per röst).

11. Theoz: ”Mer av dig”

099-908 11 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 11 (3:60 kronor per röst).

12. Paul Rey: ”Royals”

099-908 12 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen).

099-208 12 (3:60 kronor per röst).