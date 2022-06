Nu finns det lokaler – men det saknas närmare 50 förskollärare i Åre

Åre kommun har löst förskolelokaler i Duved och man tittar även på att utöka med två avdelningar vid hotellet Continental Inn. Men för att nå målet om två förskollärare per avdelning krävs det 97 förskollärare totalt och i dagsläget har man bara hälften ungefär och just nu ser det svårt ut att klara ens en förskollärare per avdelning.