Nu i P4: Dansbandsdrottningen Helene Wish Persson om steget till The Queen

Hon är sångerskan som blev folkkär radioprogramledare hos P4 Kristianstad i 25 år - men nu har hon kastat loss igen och frilansar som artist. Just nu är Helene Wish Persson aktuell på scenen i en julshow tillsammans med sin man, Elvis-tolkaren Glenn Wish. Som programvärd i P4 Dans berättar Helene om hur hon blev uppvaktad av Glenn inför 8000 människor i publiken.

"Vi sjöng tillsammans under en allsång där jag var programledare och han viskade saker i mitt öra", berättar Helene med ett leende men konstaterar att fullt så lättfångad är hon inte.

"Bara viskningarna räckte inte. Det dröjde ett år tills vi blev ett par och ytterligare 10 år tills vi gifte oss."

När dansbandsdrottningen slår sig ihop med kungen av Elvistolkningar, ja då kallar de sig The King and The Queen på scenen. Och det var bland annat för att kunna satsa på ett gemensamt liv i underhållningsbranschen som Helene kastade loss från rollen som programledare hos P4 Kristianstad. Under 25 år var hon lyssnarnas stadiga radiokompis under förmiddagarna.

"Det var inte ett lätt beslut men känns fortfarande helt rätt", säger Helene som i P4 Dans delar med sig av guldkorn från åren med Helene och gänget. I sina låtval smyger hon in lite julkänsla och delar med sig av hur hon bygger julkänsla i hemmet - genom traditionen att putsa fönster inför första advent.

"Jag gör som mamma! Men det återstår att se om det går i arv till barnen. Musiken har i alla fall uppenbart gått i arv. På vilket sätt, ja det blir uppenbart för alla som lyssnar", säger Helene.