Nu i P4: Deltävling nummer 4 med skånska Sannex och Eric Saade

Här är alla artister i fjärde startfältet

1. Tess Merkel: "Good Life"

Låtskrivare: Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors

2. Lovad "Allting är precis likadant"

Låtskrivare: Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén

3. Efraim Leo "Best of Me"

Låtskrivare: Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve

4. The Mamas "In the Middle"

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

5. Sannex "All Inclusive"

Låtskrivare: Greta Svensson, Hans Thorstensson

6. Clara Klingenström "Behöver inte dig idag"

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

7 .Eric Saade "Every Minute"

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt

Programledare för sändningen i SVT: Christer Björkman, Per Andersson och Pernilla Wahlgren