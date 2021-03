Nu i P4: Final i Melodifestivalen 2021

Här är artisterna och startordningen för Melodifestivalens final!

1. Danny Saucedo "Dandi dansa"

Låtskrivare: Danny Saucedo, Karl-Johan Råsmark

2. Klara Hammarström "Beat of Broken Hearts"

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattsson, Andreas Wijk

3. Anton Ewald "New Religion"

Låtskrivare: Jonas Wallin, Joe Killington, Anton Ewald, Maja Strömstedt

4. The Mamas "In the Middle"

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

5. Paul Rey "The Missing Piece"

Låtskrivare: Fredrik Sonefors, Laurell Barker, Paul Rey

6. Charlotte Perrelli "Still Young"

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Charlie Gustavsson

7. Tusse "Voices"

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov

8. Alvaro Estrella "Baila Baila"

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt

9. Clara Klingenström "Behöver inte dig idag"

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

10. Eric Saade "Every Minute"

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt

11. Dotter "Little Tot"

Låtskrivare: Johanna "Dotter" Jansson, Dino Medanhodzic

12. Arvingarna "Tänker inte alls gå hem"

Låtskrivare: Stefan Brunzell, Nanne Grönvall, Thomas G:son, Bobby Ljunggren.

Programledare för sändningen i SVT är Christer Björkman, Måns Zelmerlöw och Shima Niavarani.