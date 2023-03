Nu i P4: Final i Melodifestivalen 2023

Melodifestivalen 2023 – här är startordningen i finalen:

1. Where You Are (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods

2. Rhythm Of My Show – Tone Sekelius

3. One Day – Mariette

4. Air – Marcus & Martinus

5. On My Way – Panetoz

6. Never Give Up – Maria Sur

7. Six Feet Under – Smash Into Pieces

8. Where Did You Go – Kiana

9. Släpp alla sorger – Nordman

10. Tattoo – Loreen

11. Mer av dig – Theoz

12. Royals – Paul Rey