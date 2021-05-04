Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
Fyra barn vid mikrofoner som ska tävla i Vi i femman.
Foto: Marie Sandgren, Gunilla Nordström/Sveriges Radio.
VI I FEMMAN

Nu i P4: Finalen – Errarps skola möter Villaskolan

Direkt
Sänds kl. 17.00 - 17.00

Errarps skola från Ängelholm möter Villaskolan i Åhus i finalen i årets upplaga av Vi i Femman. Nu kör vi!

Har du frågor eller förslag gällande våra digitala tjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Besök vårt forum för teknisk support