Nu i P4: Finalen – Errarps skola möter Villaskolan
Errarps skola från Ängelholm möter Villaskolan i Åhus i finalen i årets upplaga av Vi i Femman. Nu kör vi!
Spelschemat för Vi i femman 2021
13 april:
Helgedalskolan, 5A, Kristianstads kommun
Spängerskolan, Arkelstorp, 5A, Kristianstads kommun
15 april:
Kiaby skola, Kristianstads kommun
Villaskolan, Åhus, 5A, Kristianstads kommun
20 april:
Errarps skola, 5C, Ängelholms kommun
Krika bygdeskola, 5A, Klippans kommun
22 april:
Väskolan, 5A, Kristianstads kommun
Båstad Montessoriskola, Asken, Båstads kommun.
Semifinal 27 april
Helgedalskolan, 5A, Kristianstads kommun
Villaskolan, Åhus, 5A, Kristianstads kommun
Semifinal 29 april
Errarps skola, 5C, Ängelholms kommun
Väskolan, 5A, Kristianstads kommun
Lokal final 4 maj
Villaskolan, Åhus, 5A, Kristianstads kommun
Errarps skola, 5C, Ängelholms kommun
(Vinnare i matcherna i fet stil)