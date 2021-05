Nu kan du rösta fram din favorit i P4 Nästa

Nu kan du rösta fram ditt favoritbidrag i P4 Nästa Örebro län 2021. Ett 60-tal bidrag sökte in men kvar står fem finalister. Nu är det upp till er lyssnare att rösta fram vilket bidrag ni tycker ska ha en chans att gå vidare till den stora riksfinalen.

Så röstar du

Boogley Boys - Come on Everybody

Sms:a p4öre gör ett mellanslag och skriv låt1, skicka sms:et till 72259.

Mary Mi - Mountain King Hall

Sms:a p4öre gör ett mellanslag och skriv låt2, skicka sms:et till 72259.

George Shaid - Du

Sms:a p4öre gör ett mellanslag och skriv låt3, skicka sms:et till 72259.

Violetview - Half Hearted

Sms:a p4öre gör ett mellanslag och skriv låt4, skicka sms:et till 72259.

L.J - Ifyoucouldsee

Sms:a p4öre gör ett mellanslag och skriv låt5, skicka sms:et till 72259.

Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Kostnaden per sms-röst är 1 krona + eventuell trafikavgift. Du kommer kunna rösta hela vägen till att vi lyssnat på liveversionen av samtliga bidrag under finalen den 4:e juni.

Då är finalen

Den 4:e juni kommer vi sända finalen här i P4 Örebro med start klockan 16.00. Då kommer du också få höra hur bidragen låter live. Rösterna läggs ihop med juryröster och vi kommer ca 17.15 ha en vinnare.

Finalisterna tävlar om kunna vara med i riksfinalen, där priset är att få sin låt regelbundet spelad landets största radiokanal P4.

Hör låtarna här nere: