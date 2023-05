Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa!

Lyssna på låtarna:

"I'm Free" – Anna Jett

Finalist i P4 Nästa Kristianstad. För att rösta, skriv 1901 i ett SMS och skicka till 72020 eller ring 0991 - 19 01. Du kan rösta fram till och med finalen, kvällen den 1 juni.



"Kom och ta mig" – Greven

"I Wanna Know" – Louise

"Do It Anyway" – Nadja Eriksson

"Fem chans till" – Pappa Bonde

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.