Nu kan du rösta på din favoritlåt i P4 Nästa!

Här kan du läsa mer om finalisterna och lyssna på bidragen! Finalen hör du i P4 Kalmar den 5 juni.

Finalist 1: Highway Honeys – Good on the road (röstningskod 1801)

Finalist 2: The Indigo Echoes – Where Do We Go (röstningskod 1802)

Finalist 3: MNTNS – Adagio (röstningskod 1803)

Finalist 4: evelyne – Drömmarna Vid Liv (röstningskod 1804)

Finalist 5: Starur – I Am Not In Love With You (röstningskod 1805)

Rösta genom att sms:a finalistens röstningskod till 72020. Eller så ringer du 099-118 0X [och byter ut X mot finalistens startnummer]. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang och röstningsomgång. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.