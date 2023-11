NOW AND THEN

Nu släpps Beatles sista låt – 77-åriga Kim är taggad Lyssna från tidpunkt: Under torsdagen släpps den nya Beatles-låten Now and Then där alla originalmedlemmar medverkat.

Den 77-åriga Beatlesfantasten Kim Werkö, som var vice ordförande i Beatles fanclub på 60-talet, är taggad.

”Jag hoppas att den kommer låta som när Beatles stod på scen”, säger hon.