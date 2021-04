Nu släpps musik som Prince inte ville ge ut under sin livstid

Om man googlar Minneapolis så är första sökordsförslaget "Minneapolis shooting", nästa är "Minneapolis sound".

Nånstans däremellan hittar man kanske staden i den gamla svenskbygden Minnesota.

Där, där polisen kan missa att veta vilket vapen som skjuter vad eller att de står på någons hals.

Där, var en gång just mixen av människor den lagom tillåtande miljö som skapade musiken - och i den här tveeggade verkligheten levde och verkade artisten Prince.

Fem år efter sin död så kommer ett nytt album - Welcome 2 America - ett album där också Prinsen verkar väva de två motsatta bilderna av sin stad och sitt land till ett verk.

Titelspåret är nu släppt som singel - albumet kommer i sommar.

Här anklagar han storföretag som Google och Apple för att styra landet. Han klagar på skatterna, medias "information overload" och bevakningssamhället och han ifrågasätter rasismen.

Texten har ett direkt tilltal - jag hör ekon från albumet innan - 20ten - om "Dirty fat bankers"... och här finns samma call and response teknik mellan honom och kören. En kör han låter göra en ny pledge of allegience - (3:18)något jag tror otroligt många amerikaner skulle ta som en direkt provokation.

Här finns också direkta uppmaningar till religionen:

"there is no argument - with the book"

Jo, här finns nog ett "argument": Prince valde att inte ge ut plattan. Den färdiga produkten från 2010 - med omslag och allt - låstes in i "the vault" - det valv som fick borras upp efter hans död i april 2016.

Varför han valde att inte ge ut den är okänt - vi kan bara spekulera:

Några av musikerna han arbetade med här skulle han inte jobba med igen.

Och han - den frispråkiga - som inte backade för något - backade ju egentligen från allt: han vägrade definieras som man eller kvinna, ett tag vägrade han sitt namn och han vägrade också ge ut den här skivan.

Den som nu släpps postumt i juli.