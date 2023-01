Nu smyckar prisade Kallinge-konstnären Karlshamns sjukhus: "Den offentliga konsten är viktig"

"Det är något jag har önskat att kunna göra under en längre tid, som jag nu förverkligat. Men sen handlar det också om frihet att kunna arbeta med det jag gör under lång tid. Just att mina verk finns i offentliga förvaltningar är jätteroligt. Att veta att de finns i rum där många rör sig, och att de får komma människor till del", säger Jenny Carlsson Grip.