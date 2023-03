Ny behandling mot ärftlig blindhet kan förbättra synen

"Man tar friska kopior av en speciell gen och stoppar in den i en typ av försvagade viruspartiklar. Den här lösningen sprutas in under näthinnan hos den sjuke och då är vitsen att viruset överför sin arvsmassa till våra celler. Det försvagade viruset ger ingen sjukdom, men för över den friska genen till våra celler så att de kan fungera igen", berättar Ulrika Kjellström, överläkare inom ögonsjukvården vid Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.