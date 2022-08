Nästa vecka möter division 3-laget Älmhults IF allsvenska BK Häcken i Svenska cupen.

Till matchen får Älmhults IF en helt ny hymn att marschera in till som är skriven av musikern Johan Skoog. Men det var inte helt enkelt, han fick bland annat ta hjälp av Claes Moberg, vice ordförande Älmhults IF.