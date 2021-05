Nya konfrontationer befaras i Jerusalem – trots stoppat vräkningshot

Efter att Jerusalem skakats av de allvarligaste oroligheterna på flera år, har Israels högsta domstol nu skjutit upp ett kontroversiellt beslut om att vräka sex palestinska familjer från ett bostadsområde i Östra Jerusalem.

Men oroligheterna, som av vissa beskrivits som början på ett religiöst krig, kan komma att fortsätta idag när Israel firar Jerusalemdagen. Och nu manar även påven till lugn i den heliga staden.

Det nu uppskjutna vräkningshotet i Sheikh Jarrah har starkt bidragit till de våldsamma konfrontationerna.

Men medan Israel beskriver det som en fastighetstvist, ser palestinier vräkningen som en symbol för Israels försök att cementera kontroll och sudda ut allt palestinskt och arabiskt från ockuperade Östra Jerusalem, för att bland annat ge plats åt högerextrema israeliska bosättare.



För 25 år sedan var Östra Jerusalem en central plats för palestinsk kultur, politik, forskning, teater, och tankesmedjor och palestinierna hoppades att Östra Jerusalem skulle bli huvudstad i en framtida palestinsk stat.



Den omtvistade marken, där de sex palestinska familjerna har bott i 60 år, var en gång i tiden judisk. Och medan israeler kan gå till domstol för att återkräva mark i Östra Jerusalem har palestinier inte samma lagliga rätt att göra anspråk på egendom de förlorat i Västra Jerusalem.



Därför har Rädda Sheikh Jarrah blivit ett palestinskt stridsrop.



Östra Jerusalem erövrades och ockuperades av Israel i kriget 1967, det var då rörda israeliska soldater, under ledning av Moshe Dayan, för första gången sedan Israel bildades, kunde nå fram till Klagomuren i gamla stan, som fram till dess varit under jordansk kontroll.



Israel har senare annekterat östra Jerusalem och just idag firas denna återförening med den så kallade Jerusalemdagen och planerade flaggparader runt gamla stan. Nya konfrontationer befaras.



En israelisk TV-reporter beskrev läget i helgen som början på ett religiöst krig där palestinska ungdomar vid Al Aqsa moskén hyllade Hamas militära gren Qassam brigaderna och en äldre man sa till israelisk TV: jag kom hit för att be, det är ni som har startat krig i Jerusalem.



Och oroligheterna har fått spridning. Från Gaza sändes brandballonger över gränsen till Israel för att tända eld på israeliska vetefält.



Vad som sker idag på Jerusalemdagen kan avgöra om årets Ramadanoroligheter lägger sig eller trappas upp till den intifada som vissa bedömare fruktar.