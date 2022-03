Nya versionen av Svensktopps-klassikern får tummen upp av Skifs

Mer Musikplats Stockholm

Låtens bakgrund

Musik och text skrevs ursprungligen av Peter Hallström och Lasse Andersson och spelades in 1999 av André de Lange med titeln Same Ol' Story. Björn Skifs gav 2002 ut sin version med ny text på svenska, Håll Mitt Hjärta, som 2006 satte rekord för antal veckor på Svensktoppen (dittills) med 142 veckor. Den svenska Björn Skifs-texten översattes 2021 till engelska och spelades in av Kristofer Greczula med titeln Hold My Heart.