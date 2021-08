Ytterligare en äldre person har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök där förövarna lurat sig in i bostaden genom att säga att de ska byta brandvarnaren.

Under måndagseftermiddagen hände det i Finspång där två kvinnor gick in hos den drabbade och gjorde något med brandvarnaren för att senare be att få se på bankkortet och lura till sig koden.