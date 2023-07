Lessebo kommun diskuterar just nu med Kosta Boda Art Hotell om en lösning som innebär att Bruno Mathson-lägenheterna blir hotellrum.

”Jag hoppas att vi blir klara med en överenskommelse under hösten eller tidig vinter, planen att husen ska var redo under kommande halvår”, säger Angelica Karlsson (C), kommunalråd i Lessebo.