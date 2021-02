O Bert Karlsson prijavimo ki policija asi mrznja protiv etnicko grupa

Palo rasitikano atako protiv o roma ko Tik Tok O Bert Karlsson tano prijavimo ki policijia so chivela mrzhnja protiv jekh etnicko grupa, sar so ani Shveska phenelape hets mot folkgrupp.

Jekh kotar okola so vazdije akija optuzhba protiv o Bert Karlsson tani e advokatkinja Sonita Mehmetovic koja tani kokri jekh romni. E Sonita phenela, citirinava ”Keda me odova dikhljum normalnoj so uljum provocirime”. Kraj ko citati.