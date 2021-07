Ö-bor står utan matvarubutik

Martin Runquist som är VD över Coop i Kristianstad och Blekinge kunde inte under måndagsförmiddagen lova när butikerna kan öppna igen.

Under måndagen höll Coop på Hasslö öppet under en timme för in- och utlämning av paket. Randi Lemhag, René Sandberg, Gertrud och Göran Alexandersson är några av de tiotalet Hasslöbor som passade på besöka sin närbutik.