O djene so isi ljen pharipe e dikhibaja nashti te alosaren garvde

Jekh grupa koja so nane la garantuimo shajipe aso akaljebersheso konfidionalno alosaribe ani svedia tane okola so isiljen pharipe e dikhibja, sose oljenje valjani te pomozinipe te chivelpe e alosaribaso ljil ani koverta.

Aso alosaribe ko bersh 2026 o gavermenti akala phvjako andja detsizia te del pikodejbasi tehnika soa so ka garantuinipe jekh konfidionalno alosaribaso shajipe aso djeno so isiljen pharipa dikhibaja.

Ama o Per Wictorsson, intressepolitisk chef ano Synskadades Riksförbund phenela so odova valjanja te cerelpe but poanglal.