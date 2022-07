Akana o komune ani Svedia lacharena, cerena thana te shaj te ljen andre e anglune Ukrainsko nashutnen koljen so bichalji oljenje o Migrationsverket.

Kotar o 1-to juli vazhini o nevo zakoni savo so ka izjednacini e nashutnengo primiba ano komune ki sa e Svedia.

Amen vacerdjam nesave romane nashutnentsar ano Malmö kotar e Ukrajina kola so pana nadjanen kaj ka oven bichalde, thaj but darana so ka oven ulavde pe famelijatar.