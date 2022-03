O romama kotar e Chejija bichaljena o autobusentsa palo Urajinka roma save so resllje ki granitsa ani Slovakia. Aakalje nashutne romenje kotar e Ukraina delape so te han, so te uraven thaj kaj te beshen. "Akala roma angljeder o maribe na pendjardje pen mashkar pende, ama akana ulje but pashe jekh averentsa", mothovi i Markéta Hajská.